Flyboard gösterisi nefes kesti - Haberler

SAMSUN (İHA) - Flyboard gösterisi nefes kesti

SAMSUN - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde su sporcusu Ali Komşusu tarafından yapılan flyboard gösterisi nefes kesti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri coşkuyla sürüyor. Bu çerçevede Tütün İskelesi önünde bir takım etkinlikler gerçekleşti. İlk olarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Samsunluların ilgiyle takip ettiği gösteri herkes tarafından alkışlandı. Akabinde Antalya'dan Samsun'a gelen su sporcusu Ali Komşusu, elinde Türk bayrağı ile flyboard gösterisi yaptı. Jetskisine bağlı flyboardıyla denizin metrelerce üstünde akrobatik hareketler yapan Komşusu, Samsunlulara unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Samsun halkı çok yoğun bir şekilde Milli Mücadele'nin ruhunu yaşıyor. Bu durum ise bizlere büyük bir sevinç ve kıvanç veriyor" dedi.