Flamenko Sanatçısı Capullo de Jerez Kalamış Yaz Festivali'nde Sahne Aldı
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Flamenko sanatçısı Capullo de Jerez, Kadıköy Belediyesinin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali'nde müzikseverlerle buluştu. İspanya'da büyük üne sahip olan sanatçı, kısa sürede flamenko müziğinin aranan ismi haline geldi.
Flamenko sanatçısı Capullo de Jerez, Kadıköy Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kalamış Yaz Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.
Sanatçı, 5 kişilik grubuyla Kalamış'ta Endülüs şarkıları seslendirdi.
İspanya'nın Cadiz şehrinde dünyaya gelen Jerez, kendine has tarzıyla kısa sürede flamenko müziğinin aranan ismi oldu.
İspanya'da büyük üne sahip sanatçının yaklaşık 2 saat sahnede kaldığı konsere, çok sayıda müziksever ilgi gösterdi.
Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat