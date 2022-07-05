ŞANLIURFA - Fırat Nehri'ndeki tur teknelerine takip sistemi kuruldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fırat Nehri kıyısındaki Halfeti, Siverek, Birecik ve Bozova ilçelerinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren teknelere takip sistemi kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güneydoğu bozkırlarının ortasından geçen Fırat Nehri'nde ulaşımın yaygınlaştırılması ve gezi turlarının daha güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, nehrin kıyısındaki Halfeti, Siverek, Birecik ve Bozova ilçelerinde yerli ve yabancı turistlere hizmet veren gezi teknelerine takip sistemi kuruldu.

Takip sistemi sayesinde gezi teknelerinin konum ve hız takibi kontrol edilecek.

Sistemle kaza oranlarının düşürülmesi hedeflenirken olası bir kaza durumunda acil müdahalenin kısa sürede yapılması sağlanacak.

Teknelerin hız sınırlarını aşıp aşmadığı denetlenirken, sistem güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olmasına katkı sunacak.

Takip sistemi sayesinde teknelerin evrak, can simidi, can yeleği, ilk yardım çantası ve yangın tüpünün kontrolü ile mekanik aksamının takibi de gerçekleştirilecek.

AA / Kültür Sanat