Finike Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Finike'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Sergide bir yıl boyunca hazırlanan ürünler yer aldı. Açılışa Finike Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Jandarma Komutanı da katıldı.