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Finike Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Finike Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Kültür Sanat Haberleri

Finike'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Sergide bir yıl boyunca hazırlanan ürünler yer aldı. Açılışa Finike Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Jandarma Komutanı da katıldı.

Finike'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Bir yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışına, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka ve davetliler katıldı.

Serginin açılışta konuşan Finike Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren Halk Eğitim Merkezinde toplam 130 kurs dalının açıldığını ve açılan kurslardan yaklaşık 15 bin kursiyerin faydalandığını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Kültür Sanat

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