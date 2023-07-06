Finike Festivali Tan Taşcı Konseriyle Son Buldu

Finike ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle başlayan Finike Festivali, şarkıcı Tan Taşcı'nın konseriyle sona erdi. Festival kapsamında bir hafta boyunca ilçede, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festivalin son günü Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Tan Taşcı, sahne aldı. Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, coşkulu bir hafta geçirdiklerini belirterek, etkinliklere katılanlara teşekkür etti.