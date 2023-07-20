Finike'deki Kafi Baba Türbesi'nde Restorasyon Çalışmaları Başlatıldı

Finike ilçesinde bulunan Kafi Baba Türbesi'nde restorasyon çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, ilçede bulunan türbenin "Sufi Yolu Projesi" kapsamında kültürel mirasa uygun şekilde restore edileceğini belirtti.

Kültürel mirasları yaşatmanın önemini vurgulayan Uslu, "Yapıda bulunan türbe ve cami günümüze kadar ulaşmış ancak onarımlarla özgün halinden uzaklaşmış. İçerisinde camisi, mutfağı, derslikleri ve aşevi olan bu yapıyı 450 gün sürecek bir çalışma sonunda kültür dünyamıza ve şehrimize kazandıracağız. Bir kültür yolu olan Batı Antalya'yı kuşatan 'Sufi Yolu Projesi'nin bir ayağını daha bu çalışmayla tamamlamış olacağız. Tüm hemşehrilerimizi bu alanı görmeye, kültür mirasımıza sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uslu, restorasyona destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.