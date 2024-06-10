Üye Girişi
Haberler

Trafik kazasında kardeşini kaybeden engelli sanatçı, filografiyle şehit ailelerine destek oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında kardeşini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen Cahit Cano, tedavi sürecinde başladığı filografi sanatıyla yaptığı ürünlerin satışından elde ettiği gelirin yarısını şehit ailelerine bağışlıyor.

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında kardeşini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen Cahit Cano, tedavi sürecinde başladığı filografi sanatıyla yaptığı ürünlerin satışından elde ettiği gelirin yarısını şehit ailelerine bağışlıyor.

Erzurum'da 28 Kasım 2018'de havaalanı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kardeşi vefat eden, kendisi ile diğer kardeşi de yaralanan Cahit Cano, uzun süre tedavi gördü.

Hastanedeki tedavi sonrası bacağına platin yerleştirilen, 4 ay sırt üstü yatan ve daha sonra da tekerlekli sandalye ile dışarı çıkan Cano, koltuk değneğiyle yürümeye başladı.

Engeli nedeniyle rahatça dışarı çıkamadığı için evinde filografi sanatı ile uğraşan Cano için bu sanat geçim kaynağı haline geldi.

Türk bayrağı, futbol kulübü logoları ve portre gibi çeşitli çalışmalar yapan Cano, bu ürünleri hem sergiledi hem de sosyal medya hesapları üzerinden satarak para kazanmaya başladı.

Daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi'nde kendisine tahsis edilen atölyesine 3 ay önce taşınan Cano, tasarladığı ürünlerin satışının yarısını vakfa bağışlayarak şehit ailelerine de katkı sağlıyor.

İzlediği video ile filografiyle tanıştı

Cahit Cano, AA muhabirine, geçirdikleri kaza sonrası bir süre tekerlekli sandalye kullandığını, sonra da iki değnekle yürümeye çalıştığını söyledi.

Kazada 1 kardeşinin vefat ettiğini, psikolojisinin bozulduğunu anlatan Cano, "Yaşama tutunmak için hat çalışmaları ve resimler yapmaya başladım. Filografi sanatını bir videoda gördüm. Malzemesini aldım ve başladım." dedi.

Filografinin kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Cano, "Kafamızı sanata verdiğimiz için hayata tutunduk. Sanat olmasa belki psikiyatrik ilaçlara mahkum olacaktım. Sanatımız bizi düzeltti, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Kazadan önce hep ağır işlerde çalıştığını dile getiren Cano, şöyle devam etti:

"Kazadan önce gördüğüm çiviler sadece çivi, teller sadece tel olarak görünüyordu. Bundan bir sanat çıkardık. Çiviler ve çekicim benim hayatım oldu. Bu çivileri tek tek çakıp tellerle tek tek örgü yapıyoruz. Çiviler ve tellerin insana bu kadar güzel eserler bıraktığını öğrendim. Bu filografi çalışması, çivi-tel aşkı bizi hayata tutundurdu."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Cano, "Yapmış olduğum ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelirin yarısı şehit aileleri adına vakfa bağışlanıyor. Gurur duyuyorum. Şehit ailelerine bir katkımız olacak. Dernek başkanımız Rıza Demir'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Erzurum trafik Kültür Sanat Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
title