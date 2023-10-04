Dünyaca beğenilen filmlerin müzikleri, dans koreografisi ve senfoni orkestrası eşliğinde Ankara'da seyirciyle buluşacak olan 'Film On The Stage' gösterisi, 13 Ekim'de TED Ata Sahne'de gerçekleştirilecek. Gösteride, 18 tanınmış filmin müziği, 40 kişilik senfoni orkestrası, 18 dansçı ve 3 opera sanatçısının performanslarıyla görsel bir şölene dönüşecek. Projenin yapımcısı Cemalettin Kömürcü, Türkiye turnesine başlayacaklarını ve ardından Avrupa ve Körfez ülkeleri turnesi planladıklarını belirtti.

Film On The Stage: Dünyaca Beğenilen Filmlerin Müzikleri Ankara'da Seyirciyle Buluşacak

Dünyaca beğenilen filmlerin müzikleri, özgün dans koreografisi ve senfoni orkestrası eşliğinde Ankara'da seyirciyle buluşacak.

Netsanat öncülüğünde Ankara'daki TED Ata Sahnede 13 Ekim'de ön gösterimi yapılacak "Film On The Stage" gösterisinde çok tanınan 18 filmin müziği, 40 kişilik senfoni orkestrası, 18 dansçı ve 3 opera sanatçısının performanslarıyla görsel şölene dönüşecek.

Gösteride film müziklerini şef Musa Göçmen eşliğinde Musa Göç-men Orkestrası canlı olarak yorumlarken şarkıları Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Doruk Ören seslendirecek.

Dans koreografilerini Galip Emre'nin imzasının taşıdığı gösteride kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Mustafa Bal, performans yönetmenliğini ise Ersin Ayhan ise yapıyor.

Film müziği, dans ve sinemanın aynı sahnede buluşacağı projenin yapımcısı ve Netsanat Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü, 13 Ekim'deki konserle Türkiye turnesine başlayacaklarını, ardından Avrupa ve Körfez ülkeleri turnesi planladıklarını söyledi.