Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan 'Marah' adlı kısa film galası yapıldı

Güncelleme:

Trabzon'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerince hazırlanan "Marah" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerince hazırlanan "Marah" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.

Trabzonlu sanatçı Seymen Aydın'dan oyunculuk, senaryo ve film yapımına yönelik eğitim alan gençler, Filistin'de yaşanan insanlık dramında ailesini kaybeden Marah'ın hikayesini anlatan 9 dakikalık kısa film hazırladı.

Hazan İlkay Topçu'nun yazıp yönettiği filmin genel sanat yönetmenliğini Seymen Aydın yaptı.

Filmin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gösterimine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, üniversite eğitimi sırasında sinema ve spor kulüplerine üye olarak müzikle de ilgilendiğini söyledi.

Şen, Filistin ve Gazze'deki zulmün son bulması için çalıştıklarını dile getirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise sanatçı Seymen Aydın'ın gençlere ağabeylik yaparak senaryonun hayata geçmesini sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Derdimiz insanların daha adil, daha yaşanabilir bir dünyada olması"

Seymen Aydın, "Marah" filminin hazırlanma süreci hakkında bilgi vererek, "Derdimiz aslında biraz sinema sektöründeki gençlere yol göstererek, onları bilinçlendirmek ve sektörün milli kimlik kazanmasına yardımcı olmak." dedi.

Merkezde gençlere yönelik kurslara karar verdiğinde çok sayıda liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini anlatan Aydın, "Gençlerimiz çok çaba sarf etti, bir film tasarlamak çok zor. 3 ay gibi kısa sürede hem eğitim verdik hem de sahaya indik. Biz sanatçılar duygusal insanlarız. Malzememiz insan. Derdimiz insanların daha adil, daha yaşanabilir bir dünyada olması." diye konuştu.

Aydın, bir anne hikayesini içeren filmin çekimleri sırasında annesinin vefat ettiğini de kaydederek, "Bunun hüznünü de yaşıyorum. Bu adaletsizliğe, bu zulme, aile ve anne sevgisini işleyen filmimizle 'Dur.' demek istedik." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunularak, "Marah" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.

Şen ve beraberindeki katılımcılar, "Filistin" temalı fotoğraf sergisini de gezdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Eren Bülbül Gençlik Trabzon Spor Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi?
title