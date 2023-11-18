Filistinli Çocukların Hakları Çocuk Hakları Meclisi'nde Ele Alındı

Yeryüzü Çocukları Derneği'nin düzenlediği Çocuk Hakları Meclisi etkinliğinde, Filistinli çocukların ihlal edilen hakları temsili partiler tarafından ele alındı. Etkinlikte çocuklar, Filistin'deki hak ihlallerini tespit ederek çözüm önerilerini sundu.

Yeryüzü Çocukları Derneğinin "Çocuk Hakları Meclisi" etkinliğinde, Filistinli çocukların ihlal edilen hakları temsili partiler tarafından ele alındı.

Dernek, Gazze'de yaşanan hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla Çocuk Hakları Meclisi etkinliği düzenledi.

Üsküdar Belediye Salonu'ndaki etkinliğe katılan Türkiye, Suriye, Yemen, Çeçenistan ve Filistinli 22 çocuğa eğitmenleri eşlik etti.

Filistin'in kültürel ve coğrafi özellikleri ile Filistin'deki gelişmelerle ilgili bilgilendirilen çocuklar, daha sonra fikir alışverişinde bulundu.

Çocuklar, "Çocuk Haklarına ve Filistin'e Yolculuk" atölyesinde Filistin'de yaşanan çocuk hakları ihlallerini tespit ederek bunlar karşısında ne yapabileceklerine dair önerilerini sundu.

Gönüllü avukatlar, çocukları parlamentonun ne olduğu ve meclisin nasıl işlediğine ilişkin bilgilendirdikten sonra 5 gruba ayrılan çocuklara, birer bildiri taslağı ve temel hak konusu verildi.

Verilen konular üzerinde çalışarak afiş tasarlayan ve kendilerine birer parti ismi belirleyen gruplar, parti genel başkanlarını seçti.

Etkinliğin son bölümünde, Üsküdar Belediye Meclis Salonu'ndaki temsili meclise gelen partiler gruplarıyla bir arada oturdu.

Tesnim Şuşan'ın temsili meclis başkanı olduğu oturumda Özgür Filistin, Şifa, Gazze'ye Yaşam, Karpuz ve Reddi Zulüm partileri genel başkanları kürsü konuşması yaptı.

Çocuklar, konuşmalarında Filistinli çocukların iyi bir yaşamdan mahrum kaldıklarını ifade ederek, yaşıtları için duydukları hüzün ve korkuya dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Şuşan, İsrail'in savaş suçlusu olup olmadığına dair maddeyi meclisin oylamasına sundu.

Tüm temsili milletvekilleri ve genel başkanların kabul oyu vermesi üzerine Şuşan, "Oy birliğiyle, Yeryüzü Çocukları Derneği Çocuk Meclisi tarafından İsrail, savaş suçlusu ilan edilmiştir." dedi.

Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi.