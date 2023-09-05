Filistin Uluslararası Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Uluslararası Kitap Fuarı, bu yıl 13'üncüsü olarak gerçekleştirildi. Fuar, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 390 yayınevinin katılımıyla gerçekleşti. Fuar, Filistin'in kültürel faaliyetlerinin bir devamı niteliğinde olup, Filistin tarihindeki en büyük fuar olarak kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 390 yayınevinin katıldığı "Filistin Uluslararası Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Filistin Kültür Bakanı Atıf Ebu Seyf, bakanlığın merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu yıl fuarın temasının "Nekbe'den bu yana 75 yıldır buradayız" şeklinde belirlendiğini söyledi.

Ebu Seyf, "Fuar, Filistin'in (1948'deki) Nekbe öncesinden bu yana kültürel faaliyetlerinin bir devamı niteliğindedir ve ne olursa olsun sonsuza kadar bu topraklarda kalacağımıza dair bir kesinlik mesajı taşımaktadır." dedi.

"Fuara başta Filistin ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeden 390 yayınevi katılıyor"

Bu seneki fuarın Filistin tarihinin en büyük fuarı olduğuna işaret eden Ebu Seyf, "6 bin 500 metrekarelik alanda 61 bin eserin yer aldığı fuara başta Filistin ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeden 390 yayınevi katılıyor." diye konuştu.

Ürdün, Kuveyt, Umman ve Fas için dört standın yer aldığı fuarın, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yanı sıra başka ülkelerden yazar ve şairlere ev sahipliği yaptığını kaydeden Ebu Seyf, Filistin'deki en önemli kültürel etkinlik olan fuarın sadece kitaplarla sınırlı kalmadığını bazı görsel-işitsel etkinlikleri de içereceğini aktardı.

Fuar, 17 Eylül'e kadar açık olacak.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak adlandırılıyor.