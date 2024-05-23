Filistin Ankara Büyükelçisi Millet Kütüphanesini ziyaret etti
Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti ve Filistin edebiyatının önemli eserlerinden oluşan kitapları kütüphaneye bağışladı.
Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.
Millet Kütüphanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mustafa, Filistin edebiyatının önemli eserlerinden oluşan çok sayıda kitabı kütüphaneye bağışladı.
Çok sayıda Filistinli yazarın şiir, romanı ve hatıratlarından oluşan kitaplar, Millet Kütüphanesinin raflarındaki yerini aldı.