Balkan Çalışmaları Vakfı tarafından "Balkanların Vatan Şairi" olarak bilinen Fettah Efendi ile ilgili "60. Ölüm Yıl Dönümünde Fettah Efendi Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyum, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle TYB İstanbul Şubesi'nde başladı.

Balkan Çalışmaları Vakfı tarafından "Balkanların Vatan Şairi" olarak bilinen Fettah Efendi ile ilgili "60. Ölüm Yıl Dönümünde Fettah Efendi Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyum, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğiyle TYB İstanbul Şubesi'nde başladı.

Asıl adı Abdülfettah Rauf olan Üsküplü şair Fettah Efendi ile ilgili Türkiye'de ilk kez düzenlenen sempozyumun açılışında, Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı Dr. Sevba Abdula, Fettah Efendi'nin önemli bir şahsiyet olduğuna değinerek, hayat hikayesi hakkında bilgi verdi.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Fettah Efendi'nin Türkiye'de yeterince tanınmadığını, sempozyumun da bu amaçla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bıyıklı, daha çok kültürler arası köprüler kurulması hedefiyle bu minvalde programların düzenlenmesi gerektiği temennisinde bulunarak, programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Fettah Efendi'nin ailesinden Burhanettin İshak da programa konuk olarak, "Amcam kendi halkını ve Türk Müslüman halkını muhafaza etmek için hayatı pahasına mücadele etti. Tito'nun isteklerine karşı, Kur'an'ın emirleri dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini belirtip, her türlü sonuca katlandı." ifadelerini kullandı.

Açılışta ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından "Balkanlar'da Bir Vatan Şairi: Abdülfettah Rauf" başlıklı panelde konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Fettah Bey'in ve yaşadığı dönemin çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Doğan, Fettah Efendi'nin Mehmet Akif Ersoy yolunda bir şair olduğuna dikkati çekerek, "Fettah Efendi o gün için de bugün için de gerçekten ciddi bir köprü vazifesi görebilir. Yani biz Fettah Efendi üzerinden tekrar Balkanlar'ı okuyabiliriz. Bunun üzerinden de Türkiye okuması yapılabilir. Bunun fayda sağlanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Panelde Prof. Dr. Bilal Kemikli de konuştu.

Sempozyum kapsamında yarın "Meddah Medresesi", "Vardar", "Üsküp", İstanbul" ve "Hatif" oturumu gerçekleştirilecek.

Oturumlarda "Abdülfettah Rauf'un Eserlerinde Vatan", "Fettah Efendi Şiirlerinde Klasik Edebiyat Unsurları" ve "Abdülfettah Rauf'un Şiirlerinde İstanbul" konularının yanı sıra birçok başlık ele alınacak.