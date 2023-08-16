Fetih Mescidi eylülde ibadete açılacak

MANİSA - Manisa'nın fethinin sembolü Fetih Mescidi'nde, Şehzadeler Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Titiz bir çalışmanın neticesinde restorasyonumuz tamamlanma aşamasına geldi. Bir mani olmazsa çevre düzenlemesini de yaparak, eylül ayı içerisinde fethin sembolü olan fetihten sonra yaptırılan ilk mescidin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, teknik ekipler ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Manisa'nın fethinin sembolü Fetih Mescidi'nde, Şehzadeler Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Restorasyonda gelinen son durum hakkında teknik ekiplerden ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, yeniden ayağa kaldırılan tarihi yapıda kalan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını isteyen Başkan Çelik, "Titiz bir çalışmanın neticesinde Fetih Mescidi restorasyonumuz tamamlanma aşamasına geldi. Allah'tan bir mani olmazsa çevre düzenlemesini de yaparak eylül ayı içerisinde fethin sembolü olan fetihten sonra yapılan ilk mescidin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Proje ve yapım aşamasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma, yüklenici firma ve onun çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Şehzadeler ilçemiz bir tarih şehridir. Bir kültür medeniyet şehridir. Biz de tarihimize, ecdat yadigarı eserlerimize sahip çıkmaya, medeniyetimizin değerlerini yaşatmaya çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar birçok ecdat yadigarı eseri aslına uygun bir şekilde restore ederek halkımızın kullanımına sunmuştuk. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de Fetih Mescidi'nin de açılışını gerçekleştireceğiz ve artık burada da ezanlar okunmaya başlanacak, ibadet edilecek. Fetih Mescidimiz Şehzadelerimize Manisa'mıza hayırlı olsun. Şanlı ecdadımızın ruhları şad olsun" dedi.