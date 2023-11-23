Ferhat Tunç Hakkında Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Ünlü sanatçı Ferhat Tunç, Adalet Bakanlığı tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına şaşırdığını belirtti. Tunç, Türk yargısının ifadesini almak için taleplerinin reddedildiğini ve bu durumun düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu söyledi. Ferhat Tunç, hukuki itirazlar yaparak talebin reddedilmesini beklediğini dile getirdi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Ferhat Tunç hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Sanatçı Adalet Bakanlığı tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına çok şaşırdığını söyledi. Tunç "

Doğrusu çok şaşkınım.Ülkeden ayrılmama neden olan, hakkımda açılmış davaları avukatım Fatma Hopikoğlu aracılığıyla takip etmekteyim. İkamet ettiğim Almanya'da ifademin alınması için her seferinde talebimiz oldu. Almanya, tüm davalarla ilgili Türk yargısının ifademin alınması yönündeki talebini her seferinde geri çevirdi; hakkımdaki iddiaların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek.

Adalet Bakanlığının 'kırmızı bülten' talebinde, "yurt dışında faliyetlerimi sürdürdüğüm" belirtilmiş. Doğrudur, yeni eserler üretirken, Almanya başta olmak üzere birçok ülkede konserler de veriyorum. Tek faliyetim, sürgün koşullarında nefes almamı sağlayan müziğimdir. Anlaşılan odur ki burada yaptığım eserler ve konser faliyetim, Türkiye için bir tehdit sayılıyor! En son "Çapulcu" adlı eserime bozulmuş olduklarını da aklımdan geçirmedim değil. Bunun için yapabileceğim bir şey yok.

Interpol'ün Türkiye'nin bu talebini ciddiye alacağını da sanmıyorum. Böylesine keyfi dayatmalarla sürgünde de olsam seyahat özgürlüğümle birlikte sanatsal faaliyetlerimin engellenmesine izin vermeyeceğim. Talebin reddedilmesi için hukuki itirazlarım olacak elbette. Türkiye Adalet Bakanlığını bu konularda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Ayıptır, günahtır! Geçmiş yıllardan ders çıkarılmalı; bu hamleler ülkenin tarihinde kara bir leke olarak kalır!" dedi.