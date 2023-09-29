FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali Kartal'da Yedinci Kez Düzenlenecek

Kartal Belediyesi, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Şiir Organizasyonları içinde yer alan 'FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, kadın sorunlarına dair evrensel fikir, sanat ve diyalog ortamını Kartal'da yaşatacak.

Kartal Belediyesi, UNESCO'ya bağlı Uluslararası Şiir Organizasyonları içinde yer alan "FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Festivali"ne bu yıl yedinci kez ev sahipliği yapacak. "Cumhuriyetin İlk Yüzyılında Kadın ve Şiir" manifestosuyla yola çıkan FeminİSTANBUL, kadın sorunlarına dair evrensel fikir, sanat ve diyalog ortamını, 5-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Kartal'da yaşatacak.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalin ana temasını kadın, kadın sorunları, kadının her türlü halini içeren durumlar oluşturuyor.

Kadın temalı şiirleriyle, her dilden, cinsten, dinden, ırktan ve milletten şair bu etkinliğe katılacak.

Bu yıl festivalin organizasyon komitesinde; Hilal Karahan, Emel Koşar, Dilruba Nuray Erenler ve Ayça Erdura yer alırken; danışma kurulunda Zeynep Altıok Akatlı, Nesteren Davutoğlu, Arzu Çerkezoğlu, W. B. Bayrıl; teknik yardım ekibinde Mengü Bahadır Bayrıl, Hatice Kumalar bulunuyor.

DÜNYANIN ŞAİRLERİ ULUSLARARASI FEMİNİSTANBUL KADIN ŞİİRİ FESTİVALİ'NE GELİYOR

Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. ABD, Peru, Küba, Şili, Bolivya, İran, tüm Arap ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülkeden gelen şairler, kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getirecek, birlikte çözüm üretmeye çalışacak ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyacak.

ÖDÜL TÖRENİ BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ'NDE

Bu yıl açılış seremonisi, 6 Ekim 2023 Cuma günü, 18.00'de Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Programda her yıl geleneksel olarak verilen FeminİSTANBUL Onur Ödülü felsefeye ve insan haklarına katkısından dolayı bu yıl Prof. İoanna Kuçuradi'ye ve Gaziantep'teki depremde üstün cesaretinden dolayı Hemşire Şeyma Alakuş'a takdim edilecek.

Türk ve yabancı şairlerin şiir okuyacağı programda AGON Dans Gösterisi ve Sanat Akademisi öğretmenlerinden dinletiler yer alacak. Ödül töreni son yılların en beğenilen kadın müzik grubu Samida'nın konseriyle sona erecek.

ŞİİRİN MEYDAN OKUMALARI

Festivalin ikinci programı, 7 Ekim 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'te Neyzen Tevfik Meydanı'nda gerçekleşecek. Açık havada gerçekleşecek Türk ve yabancı şairlerden şiir dinletisine, Cevat Hikmet Erdem gitar ve vokaliyle eşlik edecek.