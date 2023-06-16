Fatsa Belediyesi 'Yaz Etkinlikleri' Başladı

Ordu'nun Fatsa Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'yaz etkinlikleri' başladı.

Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, yaz süresince Uzunkum Plajı, Atatürk Parkı Amfitiyatro, Eyvan 4 ve Taşlıca Mesire Alanı'nda haftanın belirli günlerinde tiyatro etkinlikleri, çeşitli yarışmalar, animasyon gösterileri, ateşbaz gösterisi, interaktif tiyatro, canlı müzik gibi etkinlikler düzenleyecek. Gündüz plajda animasyon gösterileri ve yarışmalar, akşam ise Eyvan 4 önünde, Uzunkum Plajında, Atatürk Parkı Amfitiyatro'da çocuk ve yetişkinlere yönelik interaktif tiyatro gösterileri, parodiler, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri düzenleniyor. Ayrıca akşamları Eyvan 4 ve Uzunkum Plajı'nda canlı müzik etkinlikleri de gerçekleşecek.

Yaz mevsimi boyunca belediyenin bir taraftan hizmetleri sürdürdüğünü, diğer taraftan da sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Geçen yıla nazaran bu sene çok daha güzel ve çok daha geniş çaplı bir yaz etkinliği takvimi hazırladık. Haziran, temmuz ve ağustos ayı boyunca sürpriz konserlerimiz, açık hava yaz sinema etkinlerimiz, uçurtma şenliği, çocuklar için aksiyon dolu yarışmalar, birbirinden güzel etkinliklerimizle yaz boyunca dolu dolu programlar yapacağız" dedi. - ORDU