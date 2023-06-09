Fatma Turgut, Uluslararası Kiraz Festivali'nde konser verdi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Fatma Turgut, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, festivalin Tekirdağ'a yakışır bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında şarkıcı Fatma Turgut konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 57. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında Turgut, sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Fatma Turgut'a söylediği bazı şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın adına yakışır bir festival gerçekleştiğini söyledi.

Festival bitene kadar herkesin farklı etkinliklerle eğlenmeye devam edeceğini ifade ederek, kente en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konser sonunda Yüksel, şarkıcı Turgut'a çiçek verdi.