Fatih'teki Modern Cam Sanat Merkezi'nin tahliyesi ertelendi

Fatih ilçesi, Balat mahallesinde 2006 yılında restore edilen tarihi bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokolle Modern Cam Sanat Merkezi 'Camhane' ismiyle faaliyete göstermeye başladı. Yaklaşık 17 yıldır faaliyet gösteren 'Camhane'ye 2 yıl önce İBB tarafından tahliye davası açıldı ve binanın etrafı kapatıldı. 25 Temmuz'da verilen ilk tahliye kararı, Fatih Kaymakamlığı'nın kararıyla 3 Ağustos saat 10: 00'a ertelendi. Kaymakamlık yetkilileri ve İBB zabıta ekiplerinin tahliye için geldiği 'Camhane' de taşınma sürecinin tamamlanmaması üzerine tahliye için 14 Ağustos'a kadar ek süre verildi. Yetkililer erteleme kararını tebliğ ettikten sonra sanat merkezinden ayrıldı. Sanatçı Yasemin Aslan Bakiri ise, 7 günlük sürenin yetersiz olduğunu söyleyerek karara bir kez daha tepki gösterdi.

"BU SÜREÇ BİR DAVA SÜRECİNE GİRDİ"

"17 YILDA KURULAN BİR MERKEZİN 7 GÜNDE BOŞALTILMASI İMKANSIZ"

Bu konuşmanın ardından kendisine bir tebligat geldiğini belirten Bakiri "Bana bir tebligat geldi ve 7 günlük bir tebligattı. Ben şoka girdim ve bu tebligattan sonra yetkililere ulaşmaya çalıştım. Yetkililere mektuplar yazdım, mailler yazdım, telefonlar açtım ama maalesef kapı duvar. Verilen hiçbir söz tutulmadı, bana ulaşılmadı ve şimdi tekrar bir 7 günlük bir süre daha aldık. Ama 17 yılda kurulan bir merkezin 7 günde boşaltılabilmesi imkansız. Ben bunun yok edilmesine artık göz yumdum; ama bir sanatçı, öğrencilerimin olduğu bir merkez böyle bir muamele hak etmiyor. Tek istediğim yeterli bir süre verilip, benim buradan iyi bir şekilde, güvenli bir şekilde eserleri, buradaki aletleri taşımaktı. Tamam, hukuki süreç tamamlandı ama bir de manevi insani bir süreç var. Maalesef İBB bu süreci tamamlamadı. Onun için de kınıyorum." şeklinde konuştu.