Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde '12 Pencere' Sergisi Açıldı

Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi, ressam Bünyamin Kara'nın '12 Pencere' isimli metal iş sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, sanatçının 14 metal işinden oluşan eserleri sergileniyor. Sergi, 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi ressam Bünyamin Kara'nın '12 Pencere' isimli metal iş sergisine ev sahipliği yapıyor. Bugün açılışı yapılacak sergide, sanatçının 14 metal işinden oluşan eserleri bulunuyor. Sergi, 5 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.

Anadolu'nun kültürel miraslarından yola çıkarak geçmiş, şimdi ve geleceğe odaklanan '12 Pencere' metal iş sergisi Anadolu topraklarının çok kültürlü, çok dinli ve çok uluslu katmanlarına odaklanıyor.

Biçim ve içerik açısından güçlü bir dengeye ulaştığı görülen Bünyamin Kara'nın Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde gerçekleşecek 18'inci kişisel sergisi, estetik değerlerden taviz vermeden geçmiş ve gelecek arasında iletişim kurmaya çalışıyor.

HOCAMIZI VE TÜM EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nin özgün sergilere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Bünyamin Kara Hocamızın kıymetli eserlerinin yer aldığı sergiyi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hocamızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.