Fatih Belediyesi Klaket Sinema Akademisi eğitimleri sona erdi

Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde 28 öğrenci ve 7 eğitmenin katılımıyla gerçekleştirilen Klaket Sinema Akademisi eğitimleri sona erdi.

Fatih Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, eğitimlerle sinema alanında çalışma yapan katılımcıları cesaretlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Görsel sanatların ve özelde sinemanın öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Turan, "İlim ve sanat takdir edilirse artar. Toplumda neyin çoğalmasını istiyorsak ona yapacağımız asıl katkı onu takdir etmekle başlıyor." dedi.

Belediye olarak kültür sanat ve sinema alanında yapılan faaliyetleri önemsediklerini dile getiren Turan, "Önemli olan içerik üretmektir. Benim hayata bakışım budur, belediyecilikte de önemli olan nitelikli içerik üretmektir. Aynı şey sinema alanında da var. Nitelikli içerik üretmek aslında Türkiye'nin meselesi." diye konuştu.

"Akademik ve pratik eğitimler birlikte verildi"

Klaket Sinema Akademisi Koordinatörü yönetmen Abdulhamit Güler ise eğitimlerde yönetmenlik, kurgu, oyunculuk, senaryo ve görüntü yönetmenliği olmak üzere 5 ana dersin yer aldığını aktardı.

Eğitimlerde dolu dolu bir süreç geçirdiklerini anlatan Güler, "Oyunculuk için Recep Çavdar, senaryo için Yeşim Tonbaz, görüntü için Erol Zurnacı, kurgu için Selman Ecirli, yönetmenlik için Sinan Sertel hocamız bizimleydi. Ayrıca workshop için Seyid Çolak ve Halil Kardaş gibi isimleri misafir ettik." dedi.

Hem akademik hem de pratik eğitimlerin birlikte verildiğini ifade eden Güler, "Eser ortaya çıkarmak dediğimiz şeyi çok önemsiyoruz. Bunun için de akademide, her atölyemizde set kuruyoruz." şeklinde konuştu.

Güler, 3 ayrı set kurarak çektikleri bir belgesel ve iki kısa filmin ışık, ses, kamera kullanımı ve oyunculuk gibi alanlarının tamamında akademi katılımcılarının görev aldığını anlattı.

Konuşmaların ardından Klaket Sinema Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan "Bence Kani" isimli belgesel ile "Hülasa" ve "İnce İş" isimli kısa filmler gösterildi.

Öğrencilere katılım belgelerinin takdim edildiği etkinlik, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.