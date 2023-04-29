Faslı TDV gönüllüsü, depremzede çocukları Fas kınasıyla sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü Faslı Hajar Tati, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından aileleriyle Ankara'ya gelip misafirhanede kalan afetzede çocukları, ellerine yaktığı Fas kınasıyla mutlu etti.

Fas'tan Türkiye'ye 4 sene önce gelen Tati, TDV'de aldığı Türkçe eğitimin ardından yaklaşık 2 yıldır vakıfta gönüllü çalışıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tati, TDV'nin bağış sayfasının yabancı dil çevirilerini yaptığını, yardım gönüllüsü arkadaşlarına destek verdiğini anlattı.

Tati, "Türkiye Diyanet Vakfının Sosyal Destek ve Eğitim Merkezine valizimi aldım geldim. Hiç kimsem yoktu, Türkçem de yoktu. Buraya geldikten sonra 2 ay içerisinde Türkçeyi öğrendim. Türkçe güzel bir dil, Türkiye de güzel bir ülke. İnsan sevdiği her şeyi başarabilir." dedi.

Hajar Tati, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede gece gündüz demeden TDV ile yardım hizmetlerinde bulunduğunu aktardı.

Ülkesinde bayram günlerinde çocukları mutlu etmek için ellerine kına yakıldığını anlatan Tati, afetzede çocukların ellerine de kına yaktığını, onlarla oyunlar oynadığını söyledi.

"Fas kahvesi ikram ettim"

Yardım faaliyetleri kapsamında deprem bölgesindeki vatandaşlara Fas kahvesi ikramında da bulunduğunu belirten Tati, "Onların acılarını hafifletemeyiz ama en azından elimizden geleni yapmaya çalıştık. Türkiye sağ olsun bana kapılarını açtı, bana yardım eden herkesten Allah razı olsun. Şimdi de ben Türkiye için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım ve yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Tati, Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan aileleriyle Ankara'ya gelip TDV'nin misafirhanesinde kalan depremzede çocukları da Fas kınasıyla sevindirdi.

Çocuklar, Tati'nin yaktığı kınalara büyük ilgi gösterdi.