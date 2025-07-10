Fas'ta Uluslararası Masal Festivali Başladı

Fas'ta bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Masal Festivali, "Suyun Sözleri, Paylaşılan Masallar" temasıyla başkent Rabat'taki Botanik Park'ta gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Fas Kralı 6. Muhammed'in himayesinde, Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras Akademisi tarafından organize edilen festivalin açılışına Panama'nın Rabat Büyükelçisi Isbeth L. Quiel Murcia, çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve diplomatik temsilcileri, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, sanatçılar, akademisyenler, 40'tan fazla ülkeden masal anlatıcısı katıldı.

Törene gelen davetliler, geleneksel Fas müziği ve danslarıyla karşılandı. Fas ve Panama milli marşlarının okunmasının ardından yapılan resmi açılış konuşmalarda, sözlü anlatının kültürlerarası bağ kurmadaki rolü vurgulandı.

Festival Direktörü Necima Tay Tay konuşmasında, bu yılki temanın yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kültürel ve manevi bir çağrı taşıdığını ifade ederek, "Bu festival, anlatıcının (masalcının) yeniden itibar kazandığı, unutulmuşluktan çıkarıldığı bir buluşmadır. Su, masallarla birleştiğinde hafızayı ve medeniyetleri birbirine bağlayan bir mecra haline gelir" dedi.

Destekleri için Fas Kültür Bakanlığı ve Rabat Valiliğine teşekkür eden Tay Tay, Fas'ın farklı şehirlerinde yer alan meydanlarda "halka" adı verilen anlatı oturumlarının düzenleneceğini, festivalin ayrıca Fas kültürünün simgesel figürlerinden "Gırrab" (su taşıyıcısı) kişiliğine de özel bir onurlandırma programı içerdiğini kaydetti.

Festivalin bu yılki onur konuğu ülkesi Panama'nın Rabat Büyükelçisi Quiel Murcia ise konuşmasında Panama ile Fas'ın kültürel yakınlığına ve suyun iki ülkeyi birleştiren sembolik değerine değinerek, "Su, yalnızca nehirlerimizden değil; efsanelerimizden, kıyı halklarımızdan ve dağ köylerimizden de akar. Bizim hikayelerimiz, hayal nehrinden beslenir. Tıpkı bu festivalin ruhunda olduğu gibi, su gibi hikayeler de korunur ve aktarılır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Panama Kanalı'nı "suyun canlı anlatısı" olarak tanımlayarak, ülkesinin bu festivalde sadece misafir değil, kardeşlik bağı kuran bir anlatıcı olarak yer aldığını belirtti.

Açılış töreninde "Baba Aşur" adlı masal tiyatral performans olarak sunuldu. Festivalin tematik odağında yer alan Amazig efsanesi "İsli ve Tislit" ise hem anlatı hem sahneleme biçiminde izleyiciyle buluştu.

Rabat'taki Bab el-Had Meydanı başta olmak üzere düzenlenen etkinliklerde halka anlatıları, paneller, atölyeler ve uluslararası masal akşamları gerçekleştirilecek. Festival çerçevesindeki programlar sadece Başkent Rabat'ta değil, Fes, Meknes ve Tiznit gibi şehirlerde de gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında çevre bilinci, sözlü gelenek ve kültürel çeşitliliğin bir araya geldiği sanatsal anlatılarla kültürlerarası etkileşimin güçlendirilmesi hedefleniyor.