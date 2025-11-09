Haberler

Fas'ta 30. Yazar Sineması Festivali Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın başkenti Rabat'ta, birçok ülkeden katılımcının yer aldığı 30. Yazar Sineması Festivali, 14 Kasım'a kadar sürecek etkinliklerle başladı. Festivalde 150 film gösterilecek ve bu yıl onur konuğu Umman Sultanlığı olacak.

Fas'ın başkenti Rabat'ta, "Yazar Sineması" ( Festival du Cinema d'Auteur) adlı sinema festivalinin 30'uncusu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla başladı.

Açılış törenine Fas'tan ve farklı ülkelerden yönetmenler, oyuncular ve sinema profesyonelleri katıldı.

14 Kasım'a kadar sürecek festival kapsamında, aralarında dünya prömiyerleri de bulunan 150 film gösterilecek.

Umman onur konuğu oldu

Bu yılki festivalin onur konuğu Umman Sultanlığı oldu. Açılış töreninde Mısırlı oyuncu Leyla El-Ulvi'ye "onur ödülü" verilirken, Faslı akademisyen Nureddin Afia, Burkina Fasolu yönetmen Apolline Traore ve Lübnanlı tiyatro yazarı ve oyuncu George Khabbaz da sinema ve sanat alanındaki katkıları nedeniyle ödüllendirildi.

Uluslararası jüri ve yeni bölümler

Festivalin uluslararası jürisine Fransız oyuncu ve yönetmen Jean-Claude Barny başkanlık ediyor. Jüri üyeleri arasında Faslı yapımcı Karim Debbagh, İranlı yapımcı Elaheh Nobakht, Burkina Fasolu yönetmen ve oyuncu Maïmouna N'Diaye, Hollandalı yönetmen Marjolein de Koning, Faslı yönetmen Khawla Sebbahi ve yönetmen-yazar Hicham Lasri yer alıyor.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek belgesel film yarışması, sanatsal ve toplumsal duyarlılığı öne çıkaran yapımlara yer verecek. Festival ayrıca, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisini üçüncü kez ağırlayacak.

Sinema pazarı ve eğitim etkinlikleri

Bu yılki festivalde Fas'ta ilk kez kurulacak "Sinema Pazarı" (Film Market) sinema profesyonelleri ve izleyiciler için bir buluşma alanı oluşturacak. Programda ayrıca, yönetmenlik, yapımcılık ve senaryo yazımı gibi alanlarda atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller düzenlenecek.

Festival, "Yapay Zeka Düşü" (Le Reve de l'Intelligence Artificielle) adlı filmin gösterimiyle sona erecek.

Bu yılki festival, Rabat'ın "otantiklik ve yeniliği birleştiren kültür başkenti" kimliğini pekiştirirken, yazar sinemasını kültürler arası diyalog ve yaratıcı düşüncenin evrensel bir alanı olarak öne çıkarıyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Kültür Sanat
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

3 dakikada 2 gol attı, takımına galibiyeti getirdi
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.