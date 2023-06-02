Fas'ta 28. Uluslararası Yayıncılık ve Kitap Fuarı Başladı
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Fas'ın en geniş kapsamlı sosyal ve kültürel organizasyonlarından 28. Uluslararası Yayıncılık ve Kitap Fuarı, başkent Rabat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 51 ülkeden 737 yayınevinin katıldığı fuarda 2 milyondan fazla kitabın sergilenmesi bekleniyor. Fuarda yazarların imza günleri, konferanslar, atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
Fas'ın en geniş kapsamlı sosyal ve kültürel organizasyonlarından 28. Uluslararası Yayıncılık ve Kitap Fuarı, başkent Rabat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı.
Bu yıl 51 ülkeden 737 yayınevinin katıldığı fuarda 2 milyondan fazla kitabın sergilenmesi bekleniyor.
Fuarda yazarların imza günleri, konferanslar, atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.
Fuarın açılışında konuşan Fas Kültür Bakanı Muhammed Mehdi Binsaid, son yıllarda toplumda kitap okuma alışkanlığında düşüş gözlendiğini, bunu artırmak gerektiğini söyledi.
Binsaid, "Bu fuar, halkın kitaplarla ilişkisini güçlendirmek için bir fırsattır." dedi.
Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çocuklar için çeşitli alanların bulunduğu fuarın ilk gün etkinliklerine halk yoğun ilgi gösterdi.
Fuar, 11 Haziran'a kadar devam edecek.