Fas'ta 28. Uluslararası Yayıncılık ve Kitap Fuarı Başladı

Fas'ın en geniş kapsamlı sosyal ve kültürel organizasyonlarından 28. Uluslararası Yayıncılık ve Kitap Fuarı, başkent Rabat'ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu yıl 51 ülkeden 737 yayınevinin katıldığı fuarda 2 milyondan fazla kitabın sergilenmesi bekleniyor. Fuarda yazarların imza günleri, konferanslar, atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.