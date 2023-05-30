Türkiye'nin birçok ilinden Rize'ye gelen 9 ressam kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işlediler. Ressamlar, Rize'nin doğal güzelliklerini ve tarihi ile ilgili yerleri gezip kendilerine ilham kaynağı olarak belirledi. Daha sonrasında Rize Çay Çarşısına gelen ressamlar kendilerine ilham kaynağı olarak gördükleri, şelaleleri, çaylıkları, yöresel kıyafeterini, coğrafi işaretli ürünleri, Rize'nin yeşilini ve mavisini tuvale yansıttılar.

Farklı illerden gelen ressamlar Rize'yi resmetti

RİZE - Türkiye'nin birçok ilinden Rize'ye gelen 9 ressam kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tuvale işlediler.

Türkiye'nin farklı illerinden Rize'ye gelen ressamlar kentin doğal güzelliklerini ve tarihi ile ilgili yerleri gezip kendilerine ilham kaynağı olarak belirledi. Daha sonrasında Rize Çay Çarşısına gelen ressamlar kendilerine ilham kaynağı olarak gördükleri, şelaleleri, çaylıkları, yöresel kıyafeterini, coğrafi işaretli ürünleri, Rize'nin yeşilini ve mavisini tuvale yansıttılar. Cemil Tamay isimli bir ressam ise Rize spor'dan belirli bir enstantaneyi tuvale yansıttı.

9 ressam tarafından resim edilen Rize tablolarının sergilendiğini ifade eden Hacere Orhan, "Burada gördüğümüz bütün resimler yağlı boya olarak kendi çalışmalarım. Buradaki 9 tane profesör hocamız projeye destek verdiler. Onlarda yaklaşık 4 gündür buradalar ve coğrafi işareti olan keşanı kendi tablolarına kendi yorumlarını halka göstermek istedi. Karadeniz'imizde ki bu güzel kültürü sadece el dokuma makinelerinde yapılıyor ve şu anda o makineler neredeyse yok olmaya yüz tutmuş. Çok az inan artık bunu örüyor. Biz yeni nesil için üniversitelerde dokumayı öğretmek, kendiri ip yapmak, kumaş yapmak, kumaşı gömlek yapmak hem erkekte hem de bayanda sırıtmayacak şekilde sevdirerek hayatın içine sokmak istiyoruz. Nasip olursa bu projenin sonrasında ki amacımız yurt dışından bir teklif aldık. 2. Projemizi yurt dışında yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Her taraf sanat eseri, doğa harikası, bizim için sonsuz ilham kaynağı"

İstanbul'dan ilk kez Rize'ye geldiğini belirten Tülay Deniz Gümüş, "İstanbul'dan geliyorum. Burada bir sanat çalıştayını düzenledik. Hep beraber moda ya yeni giren keşanı ele alıyoruz. Bizde Rize'ye ilk defa gelen ressamlar olarak Rize'nin doğasını, dokusunu bu harika atmosferini hem kendimiz deneyimledik. Hem de tuvallerimize yansıttık. Çok güzel deneyimlerimiz var. Birkaç gündür buradayız. Her taraf sanat eseri, doğa harikası, bizim için sonsuz ilham kaynağı. O yüzden resimlerimiz burada doğuyor" şeklinde konuştu.

"Bizim içinde aynı zamanda bir kültür gezisi de olmuş oldu"

Karadeniz için güzel çalışma olduğunu söyleyen, Zühal Başbuğ, "Karadeniz'e ilk gelişim. Hep gelmek istiyorduk ve bu vesileyle burada bulunduk. Çeşitli gezilerde yaptığımız çalışmalarımız tuvale yansıdı. Karadeniz içinde çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bizim içinde aynı zamanda bir kültür gezisi de olmuş oldu. Çalışmalarımıza da yansıdı" dedi.

"Rize'nin kültüründen etkilenerek eserler ürettik"

Rize'nin kültüründen resimler yaptıklarını ifade eden Aynur Kaplan, "Bizler geldik ve Rize'nin kültüründen etkilenerek eserler ürettik. Ben bir deniz sevdalısı olarak günbatımı ve genelde kadın temasını ele alan bir ressamım. Benim bu sefer ki kadınım keşan kumaşları içerisinde ve Rize çayını ikram eden bir kadın portresiyle karşınızdayım. Çalışmalarımız devam ediyor. Dilerim bu tür çalışmalar devam eder" diye konuştu.

Rize spor ile ilgili resimler yapan Cemil Tamay ise, "İlk olarak yelken resimleriyle spor resimlerine başladım. Fakat daha sonra diğer sporları neden yapmayayım diye düşündüm. Motorlu yarış sporlarından, futboldan, yüzmeye, atletimize kadar birçok dalda resim yaptım. 2006 yılından bu zamana kadar yapıyorum. Rizespor'u çalışayım dedim. Bir sürpriz olsun diye. Şampiyonluk olunca da süper bir sürpriz oldu. Buraya da böyle bir katkıda bulunmuş olduk. 3 günde yaptığımız resimde olabilir 1 ayda yaptığımız resimde olabilir. Çizdiğim resimlerden biri gol sevinci. Benim için enstantane daha önemli. Haraketli şeyleri resmetmeyi daha çok seviyorum. Golden sonra hareketin en güzeli" ifadelerini kullandı.