"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor - Haberler

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"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor

AA - Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat
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'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi Sihir Dükkanı ev sahipliğinde Nişantaşı City's sinemalarında yapılacak.

Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.

J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Kültür Sanat

Harry Potter, Nişantaşı, Nisan, Kültür Sanat, Haberler

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