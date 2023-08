Fallout 76 Dizisi 2024'te Seyirciyle Buluşacak

Dünyada milyonlarca kişi tarafından oynanan popüler oyunların birer birer dizi / film uyarlaması çıkmaya devam ediyor. Bundan birkaç ay önce soygun oyunu Payday'in filmi ortaya çıkmışken, kısa süre önce ise geçtiğimiz yıllarda duyurulan Fallout 76'nın dizisi için çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Fallout dizisi, 2024'te seyirciye sunulacak!

İlk olarak 2020 yılında duyurulan Fallout uyarlaması, nükleer bir savaşın ardından kıyamete dönen bir dünyada geçecek. Söz konusu yapımın yönetmen koltuğunda, dünyaca ünlü HBO dizisi Westworld'ün yaratıcılarından Lisa Joy ve Jonathan Nolan oturuyor.

?? Vault 33 Location: Los Angeles Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4 — Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023

Bethesda Game Studios'un da desteklediği ve Amazon'un yapımcısı olduğu Fallout dizisinin kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor. Söz konusu aktörler arasında Ella Purner, Walton Goggins, Kyle MacLachlan ve Aaron Moten öne çıkıyor.

Last of US dizisi beklediğimizden daha uzun olabilir!

Amazon Prime Video'nun resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabından yapılan paylaşıma göre Fallout uyarlaması, 2024 yılı içerisinde Prime Video'da yayımlanacak. Prime aboneleri ise herhangi bir ek ücret ödemeden hizmete giriş yapıp diziyi izleyebilecek.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu yapım, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde ve Vault 33'te geçecek. Fallout dizisi, önümüzdeki yıl seyirciye sunulduğunda kendisi gibi olan The Last of Us, The Witcher ve The Super Mario Bros. Movie gibi oyun uyarlaması sinema yapımları arasına katılacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fallout 76 oyununun dizi uyarlamasından beklentileriniz neler? Sizce başarılı olacak mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.