Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarına, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarına, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının arefe günü tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kitap Fuarı, 1 ay süreyle vatandaşların ziyaretine açık olacak. Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde bulunan alana kurulan Kitap Fuarı'nda 66 seçkin yayınevinin standı bulunuyor. Bu standlarda kitapseverler roman, şiir, hikaye gibi pek çok türde kitabı bulabiliyor. Ayrıca birbirinden değerli yazarların imza günlerinin de düzenleneceği Kitap Fuarında, kitapseverler sevdikleri yazarlara, şairlere kitaplarını imzalatma imkanı bulacak.

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

Eyüpsultan Kitap Fuarı kitapseverlerin ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Kitap, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title