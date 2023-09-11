Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Caz Festivali Müzikseverlerle Buluşacak
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali, 16-17 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Fatih Erkoç, Taylan Erler Band, Solanch de la Rosa, Dilek Sert Erdoğan, Bike Fetullaeva ve Golden Horn Brass sahne alacak. Etkinlik ücretsiz ve halka açık olacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Göktürk Caz Festivali", 16-17 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Göktürk Özgecan Aslan Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Fatih Erkoç, Taylan Erler Band, Solanch de la Rosa, Dilek Sert Erdoğan, Bike Fetullaeva ve Golden Horn Brass sahne alacak.
Festival ücretsiz halka açık yapılacak.
Kaynak: AA / Kültür Sanat