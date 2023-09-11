Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Caz Festivali Müzikseverlerle Buluşacak

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Göktürk Caz Festivali, 16-17 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak. Festivalde Fatih Erkoç, Taylan Erler Band, Solanch de la Rosa, Dilek Sert Erdoğan, Bike Fetullaeva ve Golden Horn Brass sahne alacak. Etkinlik ücretsiz ve halka açık olacak.