Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı - Haberler

Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı

ANKARA Ankara'nın Evren ilçesi, 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Gününe ev sahipliği yaptı.

Evren'de düzenlenen 2. Uluslararası Ahi Baba Anma Günü programında Ahilik teşkilatının öncüsü değerli gönül insanı Mustafa Karagüllü vefatının 4. sene-i devriyesinde gönüllere hitap eden şiir dinletileri ve çeşitli etkinliklerle anıldı.

Programda, Azerbaycan'dan, Somali'den, Kenya'dan ve çeşitli illerden gelen şair ve halk ozanların şiir dinletileri ile yer aldı. Eti Holding Ortaokulu Öğretmen ve öğrencilerinin muhteşem keman dinletisi ile etkinliğe renk kattı. Programa Mülkiye Müfettişi Muzaffer Öztürk, Evren Kaymakamı Murat Akyüz, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Şereflikoçhisar kaymakamı Zafer Engin, Sarıyahşi Kaymakamı Oğuzhan Akman, Ağaçören Kaymakamı Mehmet Ali Semiz katıldı. Gerçekleştirilen programa ilçe halkının da yoğun ilgi göstermesi katılımcı şair ve sanatçıların ilçe halkı adına sevinçle karşılanmasına neden oldu.

İlçe de ilk defa gerçekleştirilen programa şair ve sanatçıların izlenimleri sorulduğunda ilçe halkının güler yüzlü, samimi, içten ve inanılmaz ölçülerde misafirperlikleri katılımcılar üzerinde unutulmaz anılar bıraktığını ifade ettiler.

Program şiir ve müzik dinletileri ardından plaket ve hediye takdimi ile son bulurken ilçe kaymakamı Akyüz'ün katılımcı ve misafirlere akşam yemeği ve çay ikramı ile keyifli bir sohbet ve güzel anılarla katılımcılar uğurlandı.

Güzel anıların ve izlenimlerin yaşanmasına vesile olmanın gururunu yaşayan ilçe halkı Evren Kaymakamı ve Belediye Başkanına olan teşekkürlerini dile getirdi.