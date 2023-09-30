Evliya Kasım Paşa Camii, yerinde kalarak restore edilecek

EDİRNE - Edirne'de Tunca Nehri kıyısına 15'inci asırda yapılan tarihi Evliya Kasım Paşa Camii, yerinde kalarak restore edilecek.

Geçtiğimiz yıllarda su baskınları sebebiyle yerinden taşınarak restore edilmesi gündeme gelen Evliya Kasım Paşa Cami'nde son karar yerinde restorasyon. Edirne Valisi Yunus Sezer, Evliya Kasım Paşa Cami'nin restorasyonu ve çevre düzenlemesinin yapılacağını kaydetti.

"Caminin mimarisi taşımaya uygun değil"

Vali Yunus Sezer, "Evliya Kasım Paşa Cami'nin tarihi bir cami 15'nci yüzyılda yapılan bir cami. Bize verilen bilgilerde, Osmanlı Sarayı'ndan buraya kayıklarla gelinip Cuma namazları kılınan, rıhtımı ve külliyesi olan bir camiymiş. Ben de gezince çok etkilendim. Evliya Kasım Paşa'nın da türbesi orada. Burada yarım bir minare var. Biraz da sembol olmuş halde. Buranın taşkın sahası olması dolayısıyla, su basma riskine karşı camin taşınması gündeme gelmiş. İkinci bir projede de buranın 3 metre yükseltilmesi gündeme gelmiş. Ama gelinen noktada buranın yerinde restore edilmesinin çünkü 20 yıllık sürede 2 ya da 3 defa çok yüksek olmamak kaydıyla bir su baskını var. Binanın mimarisi çok taşımaya uygun değil. Tuğla mimarisi var, sökülüp taşınması büyük tahribata sebebiyetin söz ediyor arkadaşlar. Bizim kanaatimiz yerinde yapılması, çevre düzenlemesiyle beraber. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle tekrar görüştük. Proje onaylatılmak üzere iletilecek. ve süreci başlatacağız. Kurul bu karara ne der bilmiyorum ama bizim kararımız şu anda bu yönde"

Vatandaşlardan Şehadetin Baskın, Edirne'ye 1967 yılında geldiğini ve caminin bu günkü gibi olduğunu söyledi. Baskın, restore edildiği takdirde ibadetini Evliya Kasım Paşa Camii'nde yapacağını söyledi.