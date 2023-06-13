Eurovison ikincisi Kaarija'ya Vantaa Belediyesi'nden kirasız daire

Finlandiya'da Eurovision 2023'te ikinci olan sanatçı Kaarija, Vantaa Belediyesi tarafından bir yıl boyunca kirasız bir daire sağlanacak. Belediye ayrıca sanatçının resminin çizileceği duvarı da duyurdu.