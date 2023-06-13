Eurovison ikincisi Kaarija'ya Vantaa Belediyesi'nden kirasız daire
Kültür Sanat Haberleri
Finlandiya'da Eurovision 2023'te ikinci olan sanatçı Kaarija, Vantaa Belediyesi tarafından bir yıl boyunca kirasız bir daire sağlanacak. Belediye ayrıca sanatçının resminin çizileceği duvarı da duyurdu.
Finlandiya'da başkent Helsinki'nin kuzeyinde bulunan Vantaa şehrinin belediyesi, ülkeyi bu yıl Eurovision şarkı yarışmasında temsil ederek ikinci olan sanatçı Kaarija'ya bir yıl boyunca kirasız bir daire sağlama kararı aldı.
Eurovision 2023'te "Cha cha cha" şarkısıyla ikinci olduktan sonra çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Vantaa'ya dönme isteğini dile getiren ve halihazırda Helsinki'de yaşayan Kaarija'ya belediye yetkilileri karşılık verdi.
Vantaa Belediyesi, sahne adı olarak Kaarija'yı kullanan Jere Pöyhönen'in bir yıllık kirasını "üstün hizmetleri" nedeniyle karşılama kararı aldı.
Kaarija, belediyenin düzenlediği törenle evin anahtarını aldı.
Belediye ayrıca şehirdeki bir duvara sanatçının resminin çizileceğini duyurdu.