Eurimages Yönetim Kurulu Toplantısı 21 Yıl Sonra Türkiye'de Gerçekleşecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages'in 2025 yılının ilk Yönetim Kurulu toplantısının 21 yıl sonra Türkiye'de, 25-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıda Avrupa'nın sinema alanında önemli ülkelerinin temsilcileri bir araya gelecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Konseyi'ne bağlı Sinematografik ve Görsel-İşitsel Çalışmaların Ortak Yapımına ve Dağıtımına Destek Fonu Eurimages'in, 2025 yılının ilk Yönetim Kurulu toplantısını 21 yıl sonra Türkiye'de gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Konseyi'ne bağlı Sinematografik ve Görsel-İşitsel Çalışmaların Ortak Yapımına ve Dağıtımına Destek Fonu Eurimages, 2025 yılının ilk Yönetim Kurulu toplantısını 25-27 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Eurimages üyesi 39 ülkenin temsilcileri katılacak. Bu önemli toplantı, Türkiye'nin Eurimages toplantılarına 21 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapacağı anlamına geliyor. Son olarak 2004 yılında gerçekleştirilen buluşmanın ardından, Türkiye bir kez daha Avrupa sinema camiasının kalbinin attığı merkezlerden biri olmaya hazırlanıyor" denildi.

'EN PRESTİJLİ FONLARDAN'

Toplantıya Eurimages'ın 1 Ocak 2025 itibarıyla göreve başlayan yeni başkanı Roberto Cicutto'nun da katılacağı belirtilerek, "Cicutto'nun başkanlığı dönemindeki ilk büyük uluslararası buluşma olması bakımından da toplantı ayrı bir önem taşıyor. Avrupa sinemasının finansmanında ve ülkeler arası ortak yapımların desteklenmesinde kilit bir rol oynayan Eurimages, yalnızca kültürel değil, aynı zamanda diplomatik bir köprü işlevi görüyor. Bu kapsamda toplantının, Türkiye sinema sektörünün Avrupa sinemasıyla olan profesyonel bağlarının güçlenmesine ve uluslararası iş birliklerinin artmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Eurimages, 1989'dan bu yana 2 binin üzerinde ortak yapım projeye destek vererek, Avrupa sinema endüstrisinin gelişimine yön veren en prestijli fonlardan biri olarak kabul ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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