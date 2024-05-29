ETÜ öğrencileri Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklara moral verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri Kahramanmaraş'taki konteyner kentte kalan depremzede çocuklarla bir araya gelip çeşitli etkinliklerle onlara moral verdi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenci kulüplerinden Ombudsmanlık Topluluğu'ndan bazı öğrenciler, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a gitti.

Baykar Konteyner Kent'teki depremzede çocuklar ile buluşan gönüllü öğrenciler, çocuklarla boyama, ip atlama ve el baskısı gibi çeşitli faaliyetler düzenledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı Şehir Tiyatrosu'nun da sahne aldığı organizasyonda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Ombudsmanlık Topluluğu Akademik Danışmanı Arştırma Görevlisi Muhammed Asım Kantar, etkinliğin çocukların mutlu olması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Öğrencilerle vakit geçirdiklerini için kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Kantar, "Öğrencilerimizle birlikte felaketin yaşandığı dönemde elimizden gelen desteği sağlamaya çalışmıştık. Bugün de kardeşlerimizle bir araya gelerek kucaklaşmak ve onların yüzünde bir tebessüm bırakmak istedik. Birlikte güldük, söyledik ve eğlendik. Ayrılmadan önce günün anısına kardeşlerimize hediyeler verdik." dedi.