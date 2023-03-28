Etiyopya'nın tanınmış piyanist rahibesi 99 yaşında hayatını kaybetti

Etiyopya'nın tanınmış piyanist ve bestecilerinden Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın tanınmış piyanist ve bestecilerinden Emahoy Tsegue-Maryam Guebrou, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 40 yıldır Kudüs'teki Etiyopya Ortodoks Kilisesi'nde rahibelik yapan Guebrou, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü 99 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve küçük yaşlarında İsviçre'de müzik eğitimi alan Guebrou, ülkesine döndükten sonra ilk albümünü 1967'de çıkardı.

Etiyopyalı besteci, 150'den fazla orijinal parçaya imza attı.

1984'te annesinin ölümü üzerine Kudüs'teki manastırda rahibelik yapmaya başlayan sanatçı, parçalarıyla 2000'lerden sonra dünyaca ün kazandı.

Guebrou'nun bazı besteleri, Oscar'a aday gösterilen "Time" belgeseli ve Netflix'in "Passing" filmlerinde de kullanıldı.