ESTÜ'lü öğrencilerin eserlerinin yer aldığı 'Öykülü Giysiler' sergisi açıldı

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Öykülü Giysiler" sergisi, 5 Mart'a kadar gezilebilecek.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Oda Sanat Galerisi'nde açılan, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Yüksel Şahin'in danışmanlığında hazırlanan sergide, 14 öğrencinin el boyaması ve baskısı, dijital baskı, örme, boyama ve işleme teknikleriyle ortaya koyduğu 15 çalışma yer altı.

Şahin, AA muhabirine, sergideki eserlerin ESTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde verdiği iki dersin çıktılarının baz alınarak yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin çalışmalarını var olan ya da yazdıkları bir hikaye üzerinden gerçekleştirdiğini anlatan Şahin, "Katılımcılar eserlerini seçtiğimiz anahtar kelimelerle tekstil yüzey tasarımı yaparak, temalarının ve anahtar kelimelerinin el verdiği ya da esin kaynaklı ölçüde forma dönüştürdüler. Bu giysiler, kalıp bilgisi gerektiren bir donanımla ortaya çıktı. 'Öykülü Giysiler' adı da buradan geliyor." diye konuştu.

Oda Sanat Galerisi Kurucusu Özlem Kanat Örneksoy ise açıldıklarından bu yana 33 sergi ve 60'tan fazla atölye çalışmasına ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Genç sanatçıları her zaman önemsediklerini dile getiren Örneksoy, "Bu sergi de bizim için önemli bir adım oluşturuyor. Bütün sanatçıları tebrik ediyor, bu çalışmanın onlara diğer sergilerin kapılarını aralamasını temenni ediyorum." dedi.

Sergi, 5 Mart'a kadar 13.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.