Eşref Gülpınar'dan 'Gülerken Ağlayan' adlı klip

Aydınlı yerel sanatçı Eşref Gülpınar, 'Gülerken Ağlayan' adlı şarkısının klibi ile sosyal medya ile birlikte kaybolan eski ölümsüz aşkların önemine dikkat çekti. Klip aynı zamanda Aydın ve çevresinin tanıtımını da amaçlıyor.

Aydın'da kendine has çalışmaları ile şehrin ve toplumun sorunlarına dikkat çeken yerel sanatçı Eşref Gülpınar, son çalışması ile sosyal medya ile birlikte kaybolan eski ölümsüz aşkların önemine değindi. 'Gülerken ağlayan' adını verdiği şarkının klip ile Gülpınar, günümüz gençliğinin içine düştüğü acı durumu ve artık bir yastıkta tamamlanmayan evliliklerin oluşturduğu toplumsal travmayı ele aldı.

Aslen Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden olan ve ilkokul mezunu olmasına rağmen sahip olduğu yetenekleri sayesinde 22 yaşında iken 1981 yılında Köy Hizmetleri'nde işe alınan Eşref Gürpınar, 65 yıllık ömrünün 50 yılını topluma mesaj vererek geçirdi. Emekli olduktan sonra da resim çalışmalarının yanında kısa film ve müzik çalışmaları da yapan Gülpınar, şimdi de 'Gülerken ağlayan' adını verdiği klip ile son zamanların en büyük toplumsal sorunlarının başında gelen, sosyal medyadan edinilen ve kısa sürede sona eren aşklara değindi.

Aynı zamanda Aydın ve çevresinin tanıtımının da amaçlandığı klip Aydın merkez ve Karpuzlu Ömerler Köyü'nde çekilirken klipte yapımcı ve yönetmen Eşref Gülpınar ile birlikte 13 kişi oynadı.

Bir toplumu oluşturan temel yapının aile olduğunu ancak internet ve sosyal medya kullanımın yaygınlaşması ile eski ölümsüz aşkların yok olmaya yüz tuttuğunu belirten Gülpınar, "Maalesef bizi biz yapan değerlerin başında gelen aileler dolayısıyla evlilikler her geçen gün yıkılmaya başladı. Bu yıkıntının enkazı da en çok masum çocukları vurmaya başladı. Bu nedenle eski aşkları konu alan ve sevdiğini kavuşamadığı için akli dengesini kaybedip tımarhaneye düşen bir erkek ile aşkını kalbine gömüp kimse ile evlenmeyen kadını işledim. Amacım burada aşkın kutsallığı ve gelip geçici bir hevesin asla sevgi olmayacağı mesajını vermekti. Oldukça başarılı bulunan klip ile gençlere mesaj vermeye ve bir yastıkta ömrü tamamlamanın önemini anlatmaya çalıştım" dedi.

Söz, müzik ve yorumu Eşref Gülpınar'a, Aranjör- klavye; Ramazan Uslu, keman; Engin Elmas'ın yer aldığı çalışmada Osman Akgündüz stüdyosunda kaydedildi.

Emine Kurt, Ali Çelik, Semra Duran Özgezer, Nihal Bozan, Asya Mercimek, Ali Çakın, Muhammed Çakın, Metin Altıntaş, Ali Tülülak ve Kudret Ünal'ın rol aldığı klipin kamera ve montajı Onur Şahin tarafından gerçekleştirildi.

Klip, bugün itibariyle sosyal medyada yayına girdi. - AYDIN