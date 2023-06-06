ESO Türk Sanat Müziği Korosu 100. Yıl Konseri Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Şehir-sanayiyi iletişimini güçlendirme çalışmalarını çerçevesinde ve Cumhuriyet'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ' Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu 100. Yıl Konseri' yoğun bir katılım ve sanatseverlerin ilgisiyle gerçekleştirildi.

ESO, Eskişehir sanayinin gelişimi, mesleki eğitimin ve ihracatını artırmanın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Sanat ve Kültür Sarayı Opera Salonunda 30 korist ve 9 kişilik saz ekibinden oluşan Eskişehir Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Meltem Büyükcan yönetiminde sanat müziğinin eşsiz parçalarını keyifli bir konserde sundu. İki saatten fazla süren konserde solo ve koro seslendirilen eserler büyük beğeni topladı. Konserin sonunda Şef Meltem Büyükcan ve koro üyeleri salondaki vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Konser sonrası koro üyelerine ve sanat severlere teşekkür eden ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Şehrimizin kültür-sanat dünyasına önemli bir katkı sunan, Cumhuriyet kadını ve erkeklerinin oluşturduğu koromuz bugün muhteşem bir işe imza attı. Koromuzu ve şefimizi kutluyorum. Bizleri muhteşem eserlerle güzel zamanlar yaşattılar. Kimi zaman gözlerimiz dolsa da harcanan emek ve verilen çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şehrimizin sanat severlerine ve sanayicilerimize de konsere katılarak bizleri yalnız bırakmadıkları içinde teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR