Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali Gaziantep'te Başladı

Gaziantep'te düzenlenen Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali, yöresel lezzetler, konserler ve çeşitli etkinliklerle başladı. Festivalin amacı, 150 yıllık esnaf kültürünü yaşatmak ve katılımcılara Gaziantep mutfağını tanıtmak.

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı.

Festival Park'ta düzenlenen festivalde, yöresel lezzetler, konserler ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Ziyaretçiler, Gaziantep mutfağının zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, gazetecilere, katılım sağlayan tüm esnaf ve ziyaretçilere teşekkür ederek, "150 yıllık esnaf kültürünü günümüze uyarlayıp yaşatmak istedik. Festivalde söyleşi, panel, konser ve farklı etkinlikler bulunuyor." diye konuştu.

Ordu'dan festival için Gaziantep'e gelen Şükran Günaydın ise kendisinin de butik bir lokantası olduğunu dile getirerek, "Gaziantep'i çok merak ediyordum. Hep televizyonlardan izliyordum. Yemeklerini tattık. Gerçekten çok çeşitli ve güzel." dedi.

5 gün sürecek festival, 2 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Kültür Sanat
