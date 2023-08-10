ESMEK Sağlıklı Yaş Alma Okulu Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Okulu, 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan bir programdır. 13 farklı kursa 157 kursiyer katılmaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan "Sağlıklı Yaş Alma Okulu" yoğun bir katılımla başladı.

2001 yılında EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla "Her Ev Bir Atölye Olacak" sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 670'ten fazla branşta 270 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet vererek eğitimde markalaşan ESMEK, "Şehir Eğitir" mottosuyla 7'den 70'e tüm bireyler için faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ESMEK tarafından 60 yaş ve üzeri bireyler için spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan Sağlıklı Yaş Alma Okulu deneyimli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ahşap Boyama-Taş Boyama, Dijital Vatandaşlık (Temel Bilgisayar Kullanımı), Fotoğraf Çekim Teknikleri, Gold Pilates, Karakalem Resim, Seramik, Step-Aerobik, Yaratıcı Drama, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi gibi 13 farklı kursa 60 yaş ve üzeri 157 kursiyer katılıyor.