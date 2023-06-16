ESMEK Kursiyerlerinin El Sanatları Karma Sergisi Açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) kursiyerlerinin dönem sonu el sanatları karma sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen öncülüğünde 2001 yılında "Her ev bir atölye" mottosu ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 670'ten fazla branşta 270 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veren ESMEK, kırsal ilçelerdeki faaliyetlerini sürdürüyor.

ESMEK kursiyerlerinin oluşturduğu ve bir gelenek haline gelen dönem sonu el sanatları karma sergisi, ilçelerde de Eskişehirlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikler kapsamında Çifteler, Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Alpu ilçelerinde ESMEK kursiyerlerinin el emeği eserlerinden oluşan sergi, ESMEK Eğitim Merkezleri'nde düzenlenen törenlerle açıldı.

Açılışlara EBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, ESMEK Koordinatörü Yıldıray Öncül, belediye bürokratları, ESMEK eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın, ESMEK ile ilçelerdeki eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini, kurslara ilginin artarak devam ettiğini ve ortaya çıkan eserlerin çok değerli olduğunu belirterek kursiyerlere teşekkür etti. Konuşmalar sonrası yetkililer ve vatandaşlar sergiyi gezerek ürünleri yakından inceledi.

Açılışlar kapsamında, dönem sonu el sanatları karma sergisi, İnönü ilçesinde 19 Haziran saat 14: 00'te yapılacak açılışla İnönülü vatandaşlarla buluşacak.