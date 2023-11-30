Eskişehirliler, Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda oluşan anıtın adını belirliyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda 25 sanatçının kolektif çalışmasıyla ortaya çıkan anıtın adı, Eskişehir halkı tarafından belirlenecek. Ankette, 4 farklı isim seçeneği bulunuyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda 25 sanatçının kolektif çalışmasıyla ortaya çıkan anıtın ismini Eskişehirliler belirliyor.

Her yıl düzenlenen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun bu yıl 16'ncısı farklı bir konseptte düzenlendi. Cumhuriyetin 100'üncü yılına adanan 16'ıncı Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda 25 sanatçı, 28 asistan el ele emek vererek, 64 parçadan oluşan ortak bir anıt ortaya koydu. Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden başlattığı anket ile anıtın adını kent halkı seçecek.

Oluşturulan komisyon tarafından halk tarafından önerilen ve öne çıkan 4 isim belirlenerek başlatılan ankette, 100. Yılı Aydınlatan Güneş, Sonsuz Cumhuriyet Anıtı, Cumhuriyet Toprağı Anıtı ve 100'ümüz Cumhuriyet isimleri yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehirlileri ankete katılarak Eskişehir'in simgelerinden biri olacak anıtın adını belirlemeye davet etti. Ankete katılmak isteyenler, 3 Aralık Pazar gününe kadar Tepebaşı Belediyesi'nin resmi X hesabından oyunu kullanabilecek.