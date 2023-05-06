Eskişehirli sanatçı kahve kupalarına 3 boyutlu figürler işliyor

Eskişehir'de, evindeki küçük atölyesinde polimer kil hamuru kullanarak tasarımlar yapan sanatçı Nilüfer Bingöl, kahve kupalarının üzerine 3 boyutlu insan ve evcil hayvan silüetleri işliyor.

Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'nde ikamet eden bir çocuk annesi 47 yaşındaki Bingöl, 2008'de el sanatlarına ilgi duymaya başladı.

Boş zamanlarında polimer kil ve seramik hamuru, soğuk porselen ile yapay saç gibi malzemelerden eserler yapan Bingöl, 2013'te hobisini işine dönüştürmek için 17 yıldır yürüttüğü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesindeki teknik personellik görevinden istifa etti.

Evinde kurduğu küçük atölyesinde çalışmalarına hız veren Bingöl, insan yüzlerini polimer kil hamuruyla kahve kupalarının üzerine işlemeye başladı.

Yeteneğini geliştirerek evcil hayvan ve çizgi film figürleri, hayali karakter bibloları ile takı gibi ürünler de üreten Bingöl, bir süre sonra çalışmalarını satışa sundu.

10 yıldır zamanının çoğunu atölyesinde geçiren Bingöl, internet mağazası üzerinden aldığı siparişlerini kargoyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Bingöl, yurt dışından da talep gören ürünlerini ağırlıklı olarak İngiltere ve ABD'ye gönderiyor.

Kendi çabasıyla öğrendi

Nilüfer Bingöl, AA muhabirine, bu alanda herhangi bir eğitim almadığını, polimer kili işlemeyi kendi çabasıyla öğrendiğini söyledi.

Kahve kupalarındaki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bingöl, şöyle konuştu:

"Sipariş verenlerden çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını istiyorum. Fotoğrafları inceleyerek yüz hatlarını ve kafa yapısını çıkarıyorum. Ardından hazır aldığım kupaların üzerine önce yüz hatlarını, daha sonra da çene, ağız, burun ve göz gibi detayları yerleştiriyorum. Polimer kil, kolaylıkla şekil alabilen bir malzeme. Ben de hamuru elimle ve kırtasiyelerden temin ettiğim malzemelerle şekillendiriyorum. Son olarak bitmiş hamuru kupayla 130 derece sıcaklıktaki fırında pişirerek sabit hale getiriyorum."

Bingöl, kupa dışında ahşap çerçeve, cam ve seramik gibi malzemelerle de çalıştığını aktardı.

Bunun zor bir iş olduğunu vurgulayan Bingöl, "İnsanlar en çok yüz figürlerini talep ediyorlar fakat kedi, köpek ve muhabbet kuşu gibi evcil hayvanlarının figürlerini yapmamı isteyenler de oluyor." dedi.

Ayrıca bebek fotoğraflarını da figürleştirdiğini anlatan Bingöl, bunları tel iskelet kullanarak biblo şeklinde de yapabildiğini dile getirdi.

Üretim aşamasında kalıp kullanmamasının önemli olduğunu anlatan Bingöl, "Ürünün ortaya çıkması çalışma durumuma göre değişiyor fakat genelde akşam başladığım çalışma ertesi gün kargoya yetişmiş oluyor. Siparişleri kendim organize ediyorum. İnsanların yetişmesini istediği özel bir tarih varsa bunu da dikkate alıyorum." ifadelerini kullandı.

İnternet mağazasıyla eşinin ilgilendiğini, siparişlerin özellikle yılbaşı dönemlerinde arttığını kaydeden Bingöl, isteğe göre polimer kil işleme eğitimleri verdiğini sözlerine ekledi.