Eskişehirli reklamcı 10 yıldır hurdalıkta yatan minibüsü bambaşka bir görünüme kavuşturdu

Giresun'daki bir hurdalıktan aldığı 44 yaşındaki minibüsü yeni bir görünüme kavuşturmak için iş yaşamına ara veren Eskişehirli Orhan Akkaya, 6 aylık çabasıyla yürür hale getirdiği aracı karavana dönüştürecek.

Giresun'daki bir hurdalıktan aldığı 44 yaşındaki minibüsü yeni bir görünüme kavuşturmak için iş yaşamına ara veren Eskişehirli Orhan Akkaya, 6 aylık çabasıyla yürür hale getirdiği aracı karavana dönüştürecek.

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki reklamcı Akkaya, 5 yıl önce, halk arasında "vosvos" olarak bilinen Volkswagen marka "Beetle" otomobil ile aynı markanın T1, T2 ve T3 sınıfı minibüslere ilgi duymaya başladı.

Bunun üzerine 1971 model bir Beetle alan Akkaya, karavana da dönüştürülebilen T2 sınıfı minibüs sahibi de olmak istedi.

Geçen yıl araştırma yapmaya başlayan Akkaya, istediği aracı Giresun'daki bir hurdalıkta 10 yıldır yatar vaziyette buldu.

Nisan 2022'de 1979 model karavanı satın alarak Eskişehir'e çekiciyle getiren Akkaya, 6 ay önce aracı tamir için kolları sıvadı.

Kontağı bir an önce çevirebilmek için mesleği olan reklamcılığa ara vererek evinin bahçesindeki küçük garajında gece gündüz demeden klasik aracıyla ilgilenen Akkaya, çabalarının sonucunda minibüsü çalışır hale getirmeyi başardı.

"Üzerinde döşemesi dahi yoktu"

Orhan Akkaya, AA muhabirine, uzun yıllardır böyle bir minibüs sahibi olmak istediğini söyledi.

Aracı ilk aldığında çekincelerinin olduğunu belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Onu garaja getirdiğimde etekleri çürük durumdaydı. Motoru da 10 yıldır çalışmıyordu. Kaportası, üzerine astar atılmasına rağmen büyük hasar görmüştü. Üzerinde döşemesi dahi yoktu. Hep böyle bir araç istediğim için reklamcılığa ara vererek karavanı çürüklerinden arındırmaya başladım. Sac kıvırarak çürükleri kapattım. Ardından da kaporta işçiliğine geçtim. Günde ortalama 7-8 saat çalıştım ve 6 ayda aracı bu hale getirdim."

Akkaya, aracın tamirinde kimseden yardım almadığını, zımpara, macunlama, boya, pasta cila ve motor bakımı gibi işlemlerin tamamını kendisinin yaptığını anlattı.

Minibüsün eksik parçalarını çeşitli illerden temin ettiğini dile getiren Akkaya, "Izgara, koltuk, tampon, anten, far ve stop lambası gibi eksik parçaların tamamını orijinal olarak aldım. Bunları tamamlarken üyesi olduğum 'Vosvos Eskişehir' grubu da çok yardımcı oldu." dedi.

Aracın diğer eksiklerini de bir an önce temin ederek kampa uygun bir karavan haline getirmek istediğini aktaran Akkaya, minibüsün arka kısmına dolap ve lavabo da yapacağını sözlerine ekledi.