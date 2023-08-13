Eskişehirli Muhtar Yunus Emre'ye Sevgisini Özlü Sözlerle Gösteriyor

Eskişehirli halk ozanı Yunus Emre'ye olan sevgisini muhtarlık duvarına astığı özlü sözlerle gösteren muhtar Hüsnü Petek, vatandaşların da Yunus Emre felsefesini kazanmasını istiyor.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Muhtarı Hüsnü Petek, muhtarlık ofisinin duvarına astığı Yunus Emre'nin özlü sözleriyle vatandaşların takdirini alıyor. 79 yaşındaki muhtar Petek, Eskişehirli olan Yunus Emre'ye sevgisini onun değerli özlü sözlerini asarak gösteriyor. Muhtarlık önünden geçen vatandaşlar da duvardaki özlü sözleri okuyarak ufuklarını genişletiyor.

"Vatandaşların yoldan geçerken birkaç dakika durup bu sözleri okuyup, anlamalarını istiyorum"

Bu güzel düşüncenin vatandaşların ilgisini çektiğini belirten muhtar Petek, Yunus Emre'ye sevgisini ifade etmek için böyle bir yol seçtiğini söyledi. Yunus Emre'nin Anadolu'nun ve Eskişehir'in en önemli halk şairlerinden olduğunu ve onun özlü sözlerini önemsediğini dile getiren Petek, "Yunus Emre'yi seviyoruz. Eskişehirli olduğu için ayrı bir sevgimiz var. Yunus Emre'nin özlü sözlerini astık. Daha birçok manalı sözleri var, hepsi çok değerli. Ben de birkaç tanesini muhtarlık duvarına astım. Vatandaşlar gelip geçerken ilgisini çekip, okuyor. 'İyi düşünmüşsünüz muhtarım' diyorlar. Genel kültür anlamında da faydalı oluyor. Olumlu bildirim almak bizim de hoşumuza gidiyor. Birkaç günde bir başka sözlerle değiştiriyorum. Vatandaşların yoldan geçerken birkaç dakika durup bu sözleri okuyup, anlamalarını istiyorum. Bu sözlerden faydalanmak gerekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR