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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksoy, Yunus Emre'nin sevgi ve hoşgörü abidesi olarak tanındığını vurgulayarak, Yunus Emre'nin düşüncelerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Yunus Emre'nin yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bir dil ve gönül köprüsü, kardeşlik ve hoşgörü abidesi olarak tanınıp, sevildiğini kaydetti.

Yunus Emre'nin düşüncelerinin, insan sevgisinin doğru biçimde bilinmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Aksoy, şunları bildirdi:

"Sevgi elçisi Yunus Emre tüm çağlara özgü bir çağrıda bulunmuştur; 'Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz.' Çağlar üstü çağrısıyla kimseye kalmayan dünyada kalıcı bir kelime olan sevgi ile insanlık trajedisinin kaynağını teşhis etmiştir. Hakikatin ve hikmetin yolcusu Yunus, sevgi ve sevinci Allah'ın armağanı olarak görmüştür. Duru Türkçesi ile her kelimesi, vicdan ve zihinlere Allah, evren ve insanın bütüncül zincirinin birer halkası olarak tefekküre ve sevgiye davet etmiştir. Yunus Emre'nin şiirleri sanat kaygısı taşımaksızın halkın ruhuna işleyen bir dille yazılmıştır. Yüzyıllardır büyük bir ilgiye mazhar olan Yunus Emre, kendi alanında aşılamamıştır. Sadece Anadolu insanının değil, Türkçe konuşan bütün halkların gönlünde yaşamaktadır. Herkesin Yunus'ta seveceği şiirler ve düşünceler bulması, onun büyüklüğünün bir delili olarak kabul edilmelidir."

Aksoy, Yunus Emre'nin söyledikleriyle insanları yok olmayacak, tükenmeyecek değerlere sevk etmeye çalıştığının altını çizdi.

Yüzyıllar geçtikçe kıymeti daha iyi anlaşılan, milli tarihin abide şahsiyetinin Yunus Emre'nin çok büyük değer taşıyan düşüncelerinden barış, mutluluk, sevgi ve hoşgörüye susamış olan günümüz insanının çıkartacağı öğütlerin olduğuna değinen Aksoy, "Bulabildikleriyle, biriktirdikleriyle herkesin kendince algıladığı Yunus'un daveti dinmeyecek, çağlarca çağlayana dönüşecektir. Eskişehirlileri, Yunus'u okumaya, anlamaya ve anma etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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