Eskişehir Türk Ocağı Kurucusu Sedat Yurtseven Anıldı

1988'de kurulan Eskişehir Türk Ocağı'nın kurucu heyetinde yer alan ve daha sonraki zamanlarda Şube Başkanlığı yapan Sedat Yurtseven, vefatının 1'inci yılı münasebetiyle kabri başında anıldı.

Sedat Yurtseven için düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, bir konuşma yaparak, Sedat Yurtseven'in hayatından, vasıflarından ve onun Türklük için adanmış bir ömre sahip olduğundan bahsetti. Anma törenine Yurtseven'in öğrencileri, dostları, aile yakınları ve Eskişehir Türk Ocağı mensupları katıldı. Başkan Ünal, bir vefa örneği olarak törenin hazırlanmasında emekleri olan Enbiya Kumaş, Mustafa Subaşı ve İbrahim Eldem'e teşekkürlerini ileterek, 1 Ekim'de Hak'ka yürüyen Eskişehir Türk Ocağı mensupları ve dostları için yapılacak Kur'an-ı Kerim ve Mevlüt tilavetine takiben verilecek ikrama davet etti. - ESKİŞEHİR