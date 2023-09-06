Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda Yerel Üreticiler Yoğun İlgi Görüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 16. kez düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu gerçekleştirilen birçok etkinlik ile doludizgin devam ederken, alanda stant açan yerel üreticiler de yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 16'ncısı birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor.

Sempozyumun düzenlendiği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda Eskişehirliler gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem sanat ile vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği Cumhuriyetin 100. Yıl anıtının yapımına şahit oluyor. Ayrıca Eskişehirliler, sempozyum kapsamında düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile sanatın nabzını tutuyor.

Yerel üreticiler ilgi görüyor

Yerel üreticiler de Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer alan stantlar ile ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı yakalayarak pişmiş toprak ve seramik eserlerin yanı sıra cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik eşyalar ve süs ürünleri ile vatandaşlara farklı seçenekler sunuyor. Ayrıca Anadolu'nun en değerli kültür mirası olan pişmiş topraktan yapılmış çömlekler de stantlarda yerini alarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Akşam saatleri de olmak üzere gün boyunca sempozyum alanını ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, yerel üreticiler ürettikleri ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, Eskişehirlilerin sempozyuma gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını ifade ediyor. Yerel üretici stantları 17 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. - ESKİŞEHİR