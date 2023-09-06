Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Çocukları Kucaklıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 16'ncısını düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 7'den 70'e herkesi kucaklamaya devam ediyor.

Alanda başlayan çocuk atölyeleri de renkli görüntülere sahne oldu. Her yönü ile dolu dolu geçen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş toprağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi ile Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda devam eden sempozyum çalışmalarında çamurdan çeşitli figürler yaparak sempozyum alanını gezdi. Burada pişmiş toprağın farklı yönlerini de keşfeden öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde sanatçı çalışmalarını da inceledi. Çocuklar seramiğin ham maddesi olan kili yoğururken el becerilerini geliştirip, kendilerini ifade edebilecekleri eserler ortaya koydu. Çalışmaların üç boyutlu oluşu, çocukların bilek ve parmak kaslarının gelişmesine, el ve göz koordinasyonunun kuvvetlenmesinde de büyük rol oynuyor. Duygularını anlatırken çamura şekil vermenin mutluluğunu yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oluyor.

Çocuklar için deney atölyesi

Öte yandan, sempozyum alanında çocuklar için gerçekleştirilen deney, akıl ve

zeka oyunları atölyesinde de öğretici ve eğlenceli anlar yaşanıyor. Tepebaşı Belediyesi rekreasyon ekibi tarafından çocuklara motor gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlar oynatılıyor. Etkinliklere katılan çocuklar da keyif aldıklarını belirterek memnuniyetini ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sadece Eskişehir'de düzenlenen 16. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 17 Eylül tarihine kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR